servizi ecologici in palio cento posti

Oggi si svolge un evento dedicato ai servizi ecologici, con l’obiettivo di mettere in contatto aziende del settore e persone in cerca di lavoro. L’iniziativa prevede due momenti distinti, offrendo diverse opportunità di inserimento professionale. Sono previste circa cento posizioni aperte, con l’intento di favorire l’occupazione in vari ambiti legati all’ambiente.

Una giornata dedicata all’incontro tra aziende e persone in cerca di occupazione, con un doppio appuntamento che amplia le opportunità di inserimento lavorativo in diversi settori. Lunedì 30 marzo si terrà a Baranzate un Job Day promosso da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Baranzate, con oltre 100 posizioni lavorative disponibili proposte da Afol Metropolitana e dalle agenzie per il lavoro del territorio. Al centro della mattinata ci sarà il recruiting di Ecoroe, realtà attiva nel global service ecologico, che ricerca diverse figure professionali, tra cui operatori per impianti di rifiuti industriali, manutentori elettromeccanici e autisti specializzati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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