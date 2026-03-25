Serve una campagna epidemiologica sui rischi da esposizione a Pfas per i pompieri

Un gruppo di rappresentanti dei vigili del fuoco ha richiesto l’avvio immediato di una campagna epidemiologica per analizzare i rischi legati all’esposizione ai Pfas. Queste sostanze chimiche, note per la loro persistenza nell’ambiente e nel corpo umano, sono attualmente al centro di un allarme nazionale per gli effetti sulla salute a medio e lungo termine. La richiesta riguarda l’approfondimento delle possibili conseguenze per i pompieri che operano in situazioni di emergenza.

“Chiediamo una campagna epidemiologica urgente per i vigili del fuoco sul possibile rischio da esposizione a Pfas, sostanze chimiche persistenti già oggetto di allarme a livello nazionale per i loro effetti sulla salute umana nel medio e lungo periodo”. Così Maurizio Valentinotti, segretario generale Fenalt del Trentino, annunciando di avere inviato la richiesta formale all'amministrazione provinciale. Fenalt evidenzia come "le informazioni emerse in ambito nazionale abbiano posto in luce una presenza significativa di queste sostanze nell'organismo degli operatori del settore. Una situazione che potrebbe derivare, da un lato,... 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - “Serve una campagna epidemiologica sui rischi da esposizione a Pfas per i pompieri” Articoli correlati Leggi anche: Tumori rari e Pfas: il caso dei pompieri aretini morti e la proposta: "Tempi e luoghi per decontaminare" Cittiglio: 3 esperti svelano i rischi PFAS e aria sporcaUna conferenza pubblica dedicata agli inquinanti emergenti e ai loro effetti sulla salute si terrà sabato 28 marzo alle ore 21. Tutti gli aggiornamenti su Serve una campagna epidemiologica sui... Discussioni sull' argomento Tumore del colon-retto: epidemiologia, prevenzione e nuove strategie. Al via la campagna di sensibilizzazione di Merck; Bluetongue, la Sardegna rilancia la profilassi 2026: vaccini gratuiti e indennizzi per chi aderisce alla campagna; FENALT * TUTELA SALUTE: VIGILI DEL FUOCO E RISCHIO PFAS, CHIEDIAMO UNA CAMPAGNA EPIDEMIOLOGICA URGENTE IN TRENTINO; Rischio Pfas per i pompieri, avviate una campagna di prevenzione a Trento. FOGGIA ULTIMA IN ITALIA PER REDDITO, Cataneo: “Dato inaccettabile, serve una svolta immediata” - facebook.com facebook Giustizia civile, la riforma che serve - la Repubblica x.com