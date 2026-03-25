Il leader politico ha lanciato un attacco senza mezzi termini, definendo una figura pubblica “senza vergogna”. La ministra del Turismo si trova in una fase difficile all’interno del governo, dopo che la presidente del Consiglio ha chiesto le sue dimissioni. Contestualmente, i rapporti tra i membri di Fratelli d’Italia si sono fatti più tesi, con segnali di irrigidimento tra le varie forze del partito di maggioranza.

La posizione della ministra del Turismo Daniela Santanchè attraversa una fase critica all’interno dell’esecutivo, dopo la richiesta di dimissioni attribuita alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e un irrigidimento dei rapporti nel partito di maggioranza, Fratelli d’Italia. La ministra, secondo quanto riferito, non avrebbe intenzione di lasciare l’incarico e avrebbe impostato una difesa sul piano politico e istituzionale. Il confronto si inserisce in un contesto di tensione nel governo, a seguito delle conseguenze del referendum che hanno inciso sui rapporti tra vertici politici e gruppo parlamentare. La linea di Palazzo Chigi, descritta come netta, punta a una chiusura rapida della vicenda attraverso le dimissioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Senza vergogna!”. L’attacco durissimo del leader politico

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