Alcaraz ha subito una sconfitta a Miami, lasciando il torneo prima delle semifinali. Nel frattempo, Sinner è arrivato ai quarti di finale. La partita di Alcaraz si è svolta senza il supporto di Ferrero, che non era presente nel suo staff. La testata si occupa anche di altri risultati di giocatori italiani e stranieri nel torneo.

La Stampa si occupa di Sinner e di Alcaraz. L’Italiano è nei quarti a Miami mentre lo spagnolo è già a casa. Il numero uno del mondo è sull’orlo di una crisi di nervi, per dirla alla Amodovar. Su La Stampa ne scrive Stefano Semeraro: Molto reale è invece il momento di confusione del Niño meraviglia, che a Miami ha mostrato grande insofferenza prima, durante e dopo la sconfitta contro Sebastian Korda. «Non ce la faccio più, voglio andare a casa. Adesso!», ha urlato in campo al suo angolo – e dire che dopo un set e mezzo disastroso gli era riuscito di trascinare il match al terzo. «Contro di me tutti giocano come Roger Federer», era sbottato invece alla vigilia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Senza Ferrero, Alcaraz è entrato in confusione

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