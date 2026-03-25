Il Tribunale dei Minori ha condannato a 12 anni di reclusione un ragazzo di 17 anni, accusato dello stupro e delle percosse di una donna avvenuti nelle campagne di Tabina di Formigine lo scorso anno. L'aggressore, allora ospite di una comunità di accoglienza per minori soli, è stato giudicato colpevole di aver brutalmente aggredito la vittima. La sentenza è stata pronunciata ieri.

Il 18enne di origine tunisina era a processo per violenza sessuale, rapina e tentato omicidio. Riconosciute le attenuanti a seguito della perizia psichiatrica Il Tribunale dei Minori si è pronunciato ieri sul caso della terribile aggressione avvenuta nelle campagne di Tabina di Formigine la scorsa primavera, dove una donna venne picchiata e violentata da un ragazzo allora 17enne, ospite di una comunità di accoglienza per minori soli. Il processo si è svolto con rito abbreviato, come richiesto dalla difesa in subordine ad una perizia psichiatrica eseguita sul giovane imputato. Il giudice ha stabilito una condanna a 12 anni, che il ragazzo di origini tunisine sconterà in carcere, essendo stata respinta la richiesta di misure alternative. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Sentenza sul brutale stupro di Tabina, l'aggressore condannato a 12 anni

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