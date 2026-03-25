Selvaggia Lucarelli punge Ibiza Altea | Accetta il due di picche di Renato e vivitela serenamente

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, si è verificato un acceso confronto tra due concorrenti riguardo alle dinamiche sentimentali all’interno della casa. Renato e Lucia si sono avvicinati, mentre Ibiza Altea ha espresso giudizi sulla relazione, invitando Lucia a vivere serenamente la situazione dopo un rifiuto da parte di Renato. La discussione ha coinvolto anche commenti di Selvaggia Lucarelli, che ha commentato la situazione in modo diretto.

Scontro al GfVip sugli affari di cuore della casa: Renato e Lucia sempre più vicini, Ibiza sembra soffrire della scelta del napoletano e dà della leggera a Lucia. Selvaggia attacca: "È molto sgradevole". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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