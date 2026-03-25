Il dibattito politico si accende dopo le recenti dichiarazioni di una nota giornalista, che ha commentato in modo diretto una politica di rilievo, ricevendo commenti positivi online. Nel frattempo, le tensioni aumentano nel governo a causa delle conseguenze derivanti dal referendum sulla giustizia, che hanno provocato reazioni e scontri tra le forze politiche.

Il clima politico si è fatto improvvisamente incandescente dopo gli ultimi sviluppi legati al referendum sulla giustizia, che hanno avuto ripercussioni immediate all’interno del governo. Tra dimissioni, pressioni e tensioni sempre più evidenti, al centro della scena resta la posizione di Daniela Santanchè, protagonista di un braccio di ferro che continua a far discutere. Andiamo con ordine: Meloni vuole che Santanchè si dimetta ma lei non ne ha alcuna intenzione. Dopo l’esito della consultazione, due figure chiave del ministero della Giustizia hanno lasciato il loro incarico su richiesta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha poi invitato anche Daniela Santanchè a fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli affonda Santanchè con una frase lapidaria: poche parole dirette, il web la elogia

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