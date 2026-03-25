Sei tocchi di prima e gol | l' azione perfetta del Nantes femminile in 18

Nel campionato femminile, il Nantes ha segnato un gol in appena 18 secondi, coinvolgendo otto giocatrici in un’azione di prima. La manovra, eseguita in modo rapido e coordinato, ha portato alla conclusione vincente, attirando l’attenzione internazionale. L’episodio si distingue per la rapidità e la precisione con cui è stato portato a termine, diventando rapidamente un esempio di gioco collettivo e velocità.

Ha fatto il giro del mondo questo gol in campionato del Nantes femminile, che coinvolgendo ben 8 giocatrici, ha segnato un gol straordinario in un azione quasi tutta di prima sviluppata in appena 18 secondi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sei tocchi di prima e gol: l'azione perfetta del Nantes femminile in 18" Articoli correlati Pallanuoto A2 donne. Rari Nantes, la prima sconfitta. Non bastano i gol di KanemyLAZIO 9 RARI NANTES 7 LAZIO: Acerbotti, Falso 1, Vargas, Esposito, Walker 2, Di Giulio, Imola 1, Lomonte 2, Boldrini 1, Splendori 3, Martella,... Nantes-Nizza (Coppa di Francia, 11-01-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiNel 2022 la gara fra Nantes e Nizza decise la coppa di Francia e oggi a distanza di quasi 4 anni queste 2 squadre tornano ad affrontarsi nei...