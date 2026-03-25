Sei tocchi di prima e gol | l' azione perfetta del Nantes femminile in 18

Da gazzetta.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato femminile, il Nantes ha segnato un gol in appena 18 secondi, coinvolgendo otto giocatrici in un’azione di prima. La manovra, eseguita in modo rapido e coordinato, ha portato alla conclusione vincente, attirando l’attenzione internazionale. L’episodio si distingue per la rapidità e la precisione con cui è stato portato a termine, diventando rapidamente un esempio di gioco collettivo e velocità.

Ha fatto il giro del mondo questo gol in campionato del Nantes femminile, che coinvolgendo ben 8 giocatrici, ha segnato un gol straordinario in un azione quasi tutta di prima sviluppata in appena 18 secondi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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