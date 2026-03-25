Secondigliano fiamme sulla saracinesca dell'imprenditore dell'associazione antiracket

Nella notte a Secondigliano sono state incendiate e danneggiate le saracinesche di un’attività appartenente a un imprenditore coinvolto nell’associazione antiracket della zona. Sul fatto stanno lavorando i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e identificare eventuali responsabili. Nessuna altra persona è risultata coinvolta o ferita nell’incendio.