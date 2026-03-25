Se hai poco tempo libero il Pilates25' è ciò che fa per te

Se hai poco tempo a disposizione, il Pilates di 25 minuti può essere una soluzione efficace. Dopo la sessione, si avverte subito una sensazione di aver lavorato intensamente i muscoli, nonostante la durata ridotta dell’allenamento. Questo metodo permette di ottenere risultati in breve tempo, concentrandosi su esercizi mirati che coinvolgono diverse parti del corpo.

La sensazione immediata post allenamento è di aver fatto tanto a livello muscolare in pochissimo tempo. Che è un po' l'obiettivo numero uno del Pilates25', lo dice il nome stesso. Si tratta, nello specifico di un programma di Pilates Reformer integrato con tecnologia EMS (elettrostimolazione muscolare) ovvero un allenamento sorprendentemente intenso ma allo stesso tempo rapido, pensato per chi vuole inserire il fitness nella propria routine senza perdere tempo. In pratica: la maggior parte delle persone che vivono in una città dai ritmi frenetici, sempre di corsa tra casa e lavoro. Io, insomma. E infatti l'ho provato con piacere nel centro che ha appena aperto, Milano Montenapoleone in piazza Sant'Erasmo 5. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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