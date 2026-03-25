Venerdì 27 marzo alle 18 si svolgerà alla Ricci Oddi di Piacenza la presentazione del saggio “Scusa, se sono donna” scritto da Valentina Bersani e pubblicato da Bookabook. L’evento si terrà nel Complesso Monumentale Gam Ricci Oddi, situato in via San Siro 13.

L’incontro, organizzato da Amici dell’Arte Aps, sarà un momento di dialogo e riflessione sulla condizione delle donne nella società contemporanea. Attraverso il libro, l’autrice affronta temi come il lavoro, il linguaggio, il corpo e le aspettative sociali, mettendo in luce quelle disuguaglianze quotidiane che spesso restano invisibili o normalizzate. Non una semplice presentazione, ma uno spazio di confronto aperto al pubblico, pensato per stimolare consapevolezza e partecipazione. Durante l’evento sono previsti intermezzi musicali d’arpa, a cura della stessa autrice. Valentina Bersani, arpista e arpaterapeuta, unisce nel suo percorso formazione umanistica e musicale, portando nella scrittura uno sguardo sensibile e attento all’esperienza umana. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - “Scusa, se sono donna”, Valentina Bersani presenta il suo libro alla Ricci Oddi

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