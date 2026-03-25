Scusa se sono donna Valentina Bersani presenta il suo libro alla Ricci Oddi
Venerdì 27 marzo alle 18 si svolgerà alla Ricci Oddi di Piacenza la presentazione del saggio “Scusa, se sono donna” scritto da Valentina Bersani e pubblicato da Bookabook. L’evento si terrà nel Complesso Monumentale Gam Ricci Oddi, situato in via San Siro 13.
L’incontro, organizzato da Amici dell’Arte Aps, sarà un momento di dialogo e riflessione sulla condizione delle donne nella società contemporanea. Attraverso il libro, l’autrice affronta temi come il lavoro, il linguaggio, il corpo e le aspettative sociali, mettendo in luce quelle disuguaglianze quotidiane che spesso restano invisibili o normalizzate. Non una semplice presentazione, ma uno spazio di confronto aperto al pubblico, pensato per stimolare consapevolezza e partecipazione. Durante l’evento sono previsti intermezzi musicali d’arpa, a cura della stessa autrice. Valentina Bersani, arpista e arpaterapeuta, unisce nel suo percorso formazione umanistica e musicale, portando nella scrittura uno sguardo sensibile e attento all’esperienza umana. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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