scuole chiuse per il terremoto di fosdinovo ecco quali comuni sospendono le lezioni

A causa di una scossa di terremoto di magnitudo 4 registrata oggi, diverse scuole in alcuni Comuni hanno deciso di sospendere le lezioni. La scossa, avvertita in un'ampia zona, ha portato le autorità a prendere questa misura precauzionale. La decisione coinvolge più amministrazioni comunali, che hanno comunicato la chiusura delle strutture scolastiche fino a nuovo avviso.

Pietrasanta, 25 marzo 2026 – Una scossa di terremoto notevole, di 4 gradi Richter, sentita ampiamente dalla popolazione in un raggio ampio. L’epicentro del sisma delle 8.13 di mercoledì 25 marzo ha avuto l’epicentro a tre km da Fosdinovo, ma è stato avvertito in maniera netta in diverse zone. Sia in Versilia che nello Spezzino, oltre che in tutta la provincia di Massa Carrara. E ci sono almeno due amministrazioni comunali che chiudono le scuole. Accade a Pietrasanta e a Massa Carrara. Così il Comune di Pietrasanta. "A seguito della scossa di terremoto di alcuni minuti fa – si legge – che ha avuto come epicentro la zona di Fosdinovo ma che è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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