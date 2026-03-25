Scuola dalla Regione un milione di euro per attrezzature destinate agli alunni con disabilità

Da cataniatoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Siciliana ha stanziato un contributo di un milione di euro destinato alle scuole statali dell'isola. La cifra è finalizzata all'acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici specifici per gli alunni con disabilità. La somma rappresenta un intervento straordinario volto a sostenere l'inclusione scolastica e a garantire strumenti adeguati per il diritto allo studio.

La Regione Siciliana rafforza il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio destinando un contributo straordinario di un milione di euro alle scuole statali dell'Isola per l’acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici finalizzati a migliorare la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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