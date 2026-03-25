Scuola dalla Regione un milione di euro per attrezzature destinate agli alunni con disabilità

La Regione Siciliana ha stanziato un contributo di un milione di euro destinato alle scuole statali dell'isola. La cifra è finalizzata all'acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici specifici per gli alunni con disabilità. La somma rappresenta un intervento straordinario volto a sostenere l'inclusione scolastica e a garantire strumenti adeguati per il diritto allo studio.

La Regione Siciliana rafforza il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio destinando un contributo straordinario di un milione di euro alle scuole statali dell'Isola per l’acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici finalizzati a migliorare la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Scuola, dalla Regione un milione di euro per attrezzature destinate agli alunni con disabilità Articoli correlati Regione, un milione per attrezzature destinate agli alunni con disabilità: "Doveroso sostenere diritto allo studio e inclusione"La Regione Siciliana rafforza il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio destinando un contributo straordinario... Attrezzature e sussidi didattici per alunni con disabilità, la Regione stanzia 1 milione: ecco come accedere al contributoLa Regione Siciliana rafforza il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio destinando un contributo straordinario... Approfondimenti e contenuti su Scuola dalla Regione un milione di euro... Temi più discussi: Avviso Pubblico per l’erogazione di borse di studio regionali denominate Voucher caro scuola, a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2024/2025; Scuola, educazione all'aperto: Emilia-Romagna prima in Italia a varare Linee guida specifiche 0-6 anni. Iniziative nei territori; La Giunta regionale impugna la legge di bilancio del Governo sul Livello essenziale di prestazioni per l’assistenza degli studenti con disabilità; Vacanze di Pasqua 2026: Quando chiudono le scuole? Date e ponti regione per regione. Scuola e disabilità, dalla Regione Siciliana un milione per sussidi e tecnologie inclusiveFondi alle scuole statali per migliorare l’offerta educativa: dispositivi Braille, software e strumenti per l’apprendimento personalizzato ... msn.com Dalla Regione 22 milioni per la 'rivoluzione' della scuola umbra(ANSA) - PERUGIA, 25 MAR - Sono quasi 22 milioni di euro le risorse del Fondo sociale europeo che la Region si appresta ad investire in Umbria per l'istruzione. Una scuola che torna al centro delle p ... msn.com Avrebbe ripreso l’aggressione con il telefono cellulare, dopo essersi vestito in modo "appropriato" all'aggressione, il ragazzino di 13 anni che il 25 marzo ha accoltellato la sua docente di francese in un corridoio della scuola media di Trescore Balneario. - facebook.com facebook Studenti che accoltellano gli insegnanti, lame tra i banchi di scuola. Quello avvenuto in provincia di Bergamo, a Trescore Balneario, è solo l'ultimo caso di violenza che vede coinvolti docenti e ragazzi, e non è nemmeno il più grave. #ANSA x.com