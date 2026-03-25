Scoperte tre attività illegali Denunciati due cinquantenni

Nelle ultime ore sono state denunciate due persone di circa cinquant’anni per aver gestito un capannone trasformato in officina abusiva e aver installato due impianti non autorizzati per il recupero di pallet. Durante i controlli, è stato trovato un cane in condizioni di grave denutrizione. Le autorità hanno sequestrato le attrezzature e avviato le procedure legali contro i responsabili.

Un capannone trasformato in officina abusiva, due impianti illegali per il recupero di pallet e un cane trovato in gravi condizioni di denutrizione. Un’operazione condotta dai carabinieri forestali di Lodi nella prima periferia della città ha portato alla denuncia di due lodigiani di circa 50 anni entrambi, e al sequestro di materiali, mezzi e attrezzature. Il controllo rientrava in un servizio mirato al contrasto del traffico illecito di rifiuti. L’attenzione dei militari è stata richiamata da una consistente quantità di scarti in legno ammassati sul piazzale antistante un capannone situato nella zona industriale. Una volta entrati nell’area, i forestali si sono trovati di fronte a circa 750 metri cubi di bancali provenienti dal settore logistico, alcuni già lavorati e altri ancora da trattare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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