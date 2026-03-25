Scontro tra due auto lungo viale Oberdan danneggiato un semaforo | arrivano i Vigili del fuoco

Oggi a mezzogiorno si è verificato un incidente in viale Oberdan a Cesena, coinvolgendo due vetture in uno scontro laterale. Durante l’incidente, un semaforo è stato danneggiato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cesena per mettere in sicurezza l’area e gestire le conseguenze dell’impatto. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni dei conducenti.

Incidente nella giornata di oggi in viale Oberdan a Cesena, a mezzogiorno una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Cesena è dovuta intervenire a causa dell'incidente stradale che ha visto coinvolte due auto in uno scontro laterale. Il personale operativo ha provveduto alla messa in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Scontro tra due auto lungo viale Oberdan, danneggiato un semaforo: arrivano i Vigili del fuoco Articoli correlati Scontro tra due auto all'incrocio: due persone estratte dall'abitacolo dai vigili del fuocoFALCONARA MARITTIMA – Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi all’incrocio tra via Spagnoli e via Ville, nel territorio... Leggi anche: Scontro tra tre auto a Erba: due feriti e vigili del fuoco in azione Una selezione di notizie su Scontro tra due auto lungo viale... Temi più discussi: Incidente sul raccordo, scontro tra due auto: un uomo in gravi condizioni; Scontro frontale tra due auto: due feriti; Scontro tra due auto sulla Follonata, tre feriti; Incidente a Torino San Paolo: scontro tra due auto e danni anche a una vettura parcheggiata, un ferito in ospedale. Scontro tra due auto, un ferito e traffico rallentatoCANTALUPO DEL SANNIO - Paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo 2026, quando intorno alle 15:30 una squadra dei Vigili del ... molisenetwork.net Scontro tra due auto a Foiano della ChianaIntervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri per un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Foiano della Chiana, in provincia ... gonews.it Vigili del fuoco, soccorsi simulati nei Bottini e sulla Torre del Mangia... - facebook.com facebook Maxi incendio boschivo: dieci squadre dei vigili del fuoco sul posto x.com