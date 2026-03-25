I Vigili del Fuoco di Arezzo, con il supporto del distaccamento di Sansepolcro, sono intervenuti nel comune di Badia Tedalda per cercare una persona scomparsa. Dopo circa un giorno di ricerche, l’individuo è stato ritrovato. L’intervento ha coinvolto diverse squadre e risorse sul territorio. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze della scomparsa o sul ritrovamento.

I Vigili del Fuoco di Arezzo, distaccamento di Sansepolcro, sono intervenuti nel comune di Badia Tedalda per una ricerca persona.Per le operazioni sono stati attivati il Soccorso Alpino, le unità cinofile e i droni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, provenienti dai comandi limitrofi.La persona è stata rintracciata intorno alle ore 23, prima dell’arrivo delle unità specializzate: a individuarla sono stati i Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri della stazione locale. Dopo averla localizzata, la persona—che si era allontanata da casa—è stata affidata immediatamente al personale sanitario. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Scomparso e ritrovato dopo un giorno di ricerca

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