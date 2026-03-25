sciopero nazionale alla cerved adesione anche dalla sede pisana

Un'agitazione nazionale coinvolge la società Cerved, con anche la sede di Pontedera interessata dall'adesione. La Filcams Cgil ha commentato l’evento parlando di un futuro caratterizzato da incertezze e mancanza di garanzie, riferendosi ai circa 40 lavoratori della filiale pisana. La protesta si inserisce in un quadro di mobilitazioni più ampie nel settore.

"Un futuro incerto e privo di garanzie", dice Filcams Cgil su Cerved che ha una sede anche a Pontedera, dove operano circa 40 addetti. La presenza dell’azienda sul territorio affonda le radici negli anni ’70 e ha attraversato numerosi passaggi societari, mantenendo nel tempo un presidio occupazionale significativo per la città, a partire dagli anni 70 con la Securitas, poi Sek, sino ai veloci cambiamenti degli anni 2000 quando viene acquisita ad Equifax, e poi in rapida successione Experian fino ad arrivare a essere oggi Cerved. Filcams annuncia l’adesione allo sciopero nazionale unitario di 8 ore proclamato per oggidai lavoratori di Cerved, che coinvolgerà anche la sede di Pontedera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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