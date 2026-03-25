Il 27 marzo 2026 si terrà uno sciopero aziendale di quattro ore nel tardo pomeriggio. Durante questa mobilitazione sindacale, le corse dei trasporti pubblici potrebbero subire riduzioni o cancellazioni. La manifestazione coinvolge diverse aziende del settore e potrebbe causare disagi ai pendolari e agli utenti che si spostano nella fascia oraria interessata.

Mobilitazione sindacale di 4 ore nel tardo pomeriggio: corse dei trasporti potenzialmente ridotte. Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore per la giornata del 27 marzo 2026, dalle 19:00 alle 23:00, a causa di problematiche interne all’azienda. Durante l’ultima mobilitazione dei sindacati coinvolti, avvenuta il 28 gennaio 2025, la percentuale di adesione registrata era stata del 13,12%, indicando una partecipazione moderata dei lavoratori. Si segnala che durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse dipenderà dal numero di lavoratori che aderiranno alla protesta, pertanto potrebbero verificarsi riduzioni o modifiche nei servizi programmati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sciopero aziendale il 27 marzo 2026: possibili disagi nei trasporti

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