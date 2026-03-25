Sciopero aziendale il 27 marzo 2026 | possibili disagi nei trasporti
Il 27 marzo 2026 si terrà uno sciopero aziendale di quattro ore nel tardo pomeriggio. Durante questa mobilitazione sindacale, le corse dei trasporti pubblici potrebbero subire riduzioni o cancellazioni. La manifestazione coinvolge diverse aziende del settore e potrebbe causare disagi ai pendolari e agli utenti che si spostano nella fascia oraria interessata.
Mobilitazione sindacale di 4 ore nel tardo pomeriggio: corse dei trasporti potenzialmente ridotte. Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore per la giornata del 27 marzo 2026, dalle 19:00 alle 23:00, a causa di problematiche interne all’azienda. Durante l’ultima mobilitazione dei sindacati coinvolti, avvenuta il 28 gennaio 2025, la percentuale di adesione registrata era stata del 13,12%, indicando una partecipazione moderata dei lavoratori. Si segnala che durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse dipenderà dal numero di lavoratori che aderiranno alla protesta, pertanto potrebbero verificarsi riduzioni o modifiche nei servizi programmati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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