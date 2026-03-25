sci nazionali universitari coin al quinto posto

Durante i Campionati Nazionali Universitari Invernali, disputati sulla pista Cristelin di Zoldo, il Cus Ferrara ha partecipato con gli atleti Alessio Gottardi, Vasco Goberti e Maria Elena Coin. La competizione ha visto la presenza di diverse università italiane, con la squadra del Cus Ferrara che si è posizionata al quinto posto nella classifica complessiva.

Il Cus Ferrara ha preso parte ai Campionati Nazionali Universitari (CNU) Invernali, disputati sulla pista Cristelin di Zoldo, rappresentando l’Università degli Studi di Ferrara con gli atleti Alessio Gottardi, Vasco Goberti e Maria Elena Coin. Nella giornata inaugurale dedicata allo slalom gigante, gli atleti hanno affrontato condizioni della pista in rapido deterioramento causa alte temperature già a partire dalla prima manche. Un fattore che si è rivelato determinante nella seconda discesa, dove sia Gottardi che Goberti – entrambi autori di prove promettenti fino a quel momento – non sono riusciti a concludere la gara. Ottima invece la prestazione di Coin, che ha chiuso al quinto posto la gara femminile, confermandosi tra le migliori atlete in una competizione di altissimo livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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