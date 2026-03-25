Sci Alpino oggi in TV dove vedere il gigante e lo slalom nelle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer | orari e programma

Oggi si disputano a Lillehammer le finali della stagione 2026 di Coppa del Mondo di sci alpino, con gare di gigante femminile e slalom maschile. Le competizioni saranno trasmesse in televisione, con orari e programmi specifici che consentiranno agli appassionati di seguire le ultime tappe di questa stagione.

Atto conclusivo della stagione 2026 di Coppa del Mondo di sci alpino con le finali di gigante femminile e slalom maschile. Si inizia alle 9.30 con le donne, sulla pista di Hajfell. Diretta Rai in chiaro in TV e streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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