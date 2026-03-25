Sul ghiaccio delle montagne francesi, una giovane atleta italiana ha conquistato il titolo mondiale di sci alpinismo nella categoria Under 20, nella gara individuale. La vittoria è stata celebrata dalla comunità locale e dalla società sportiva di appartenenza, che si sono congratulati con la campionessa per il risultato ottenuto. La competizione si è svolta sulle piste di Puy Saint.

Nella categoria Under 20 nella specialità dell'Individual Race. In Coppa del mondo, podio per Alba De Silvestro, mentre Giulia Murada rafforza la sua leadership in classifica generale Esultano la Valtellina e la Polisportiva Albosaggia che da oggi annovera nel suo palmares un altro titolo mondiale: a laurearsi campionessa del mondo nell'Individual race della categoria Under 20, infatti, sulle nevi francesi di Puy St.Vincent è stata Silvia Boscacci in una gara che ha poi visto salire sul podio, mettendosi al collo una medaglia di bronzo, Melissa Bertolina. La Boscacci ha completato la prova in 1.07'05" precedendo di quasi 42" l'americana Mccall Birkinshaw. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Sci alpinismo: Silvia Boscacci è campionessa del mondo

Articoli correlati

Sci alpinismo, De Silvestro-Boscacci in top 5 nel mixed relay alla Coppa del Mondo di Boi TaullTermina con il trionfo dei francesi Emily Harrop- Thibault Anselmet la tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpinismo andata in scena...

Sci alpinismo, Murada vince a Shahdag, è campionessa europea e vola in testa alla Coppa del Mondo: De Silvestro terzaLa valtellinese conquista il suo primo successo nel massimo circuito e il titolo continentale nell’individuale in Azerbaijan.

Una selezione di notizie su Silvia Boscacci

Temi più discussi: Dieci atleti convocati per i Campionati del Mondo Juniores di Puy St. Vincent; La Coppa del Mondo riparte dalla Val Martello, in Francia in scena i Mondiali Youth. Chi sono gli azzurri convocati; Murada leader della generale guida l’Italia verso Puy St. Vincent: Coppa del Mondo e Mondiali Junior sulle Alpi francesi; Murada guida la Nazionale di skialp a Puy-St.-Vincent per la penultima tappa di CdM e ci sono i Mondiali jr sulle Alpi francesi.

Mondiali Jr: Pollini oro tra le U18 davanti a Schivalocchi, Boscacci campionessa U20, bronzi per Bertolina, Mazzoleni e MiglioratiSilvia Boscacci è campionessa mondiale under 20 nell’individuale, Melissa Bertolina è di bronzo, Giorgia Pollini è oro tra le under 18 seguita da Teresa Schivalocchi, argento; e al maschile sono medag ... fisi.org

Sci alpinismo, De Silvestro-Boscacci secondi nella staffetta mista di SolitudeI coniugi azzurri salgono sul secondo gradino del podio nella staffetta mista di coppa del mondo di sci alpinismo a Solitude. Alba De Silvestro e Michele Boscacci si arrendono solamente ai padroni di ... sport.sky.it

Alba DE SILVESTRO e Michele BOSCACCI si sono piazzati al posto d’onore nella staffetta mista andata in scena in Val Martello, teatro della sesta tappa della Coppa del Mondo di sci alpinismo. Il rodato tandem azzurro, secondo anche nel primo appuntamen - facebook.com facebook