School Days 2026 | a MagicLand la scuola esce dall’aula e diventa esperienza tra legalità sicurezza e STEM Integrabili nel PTOF

Il 13 e 14 maggio, MagicLand ospiterà l’evento School Days 2026, che trasformerà il parco in un’area dedicata all’esperienza scolastica. L’iniziativa coinvolgerà studenti e insegnanti in attività legate a legalità, sicurezza e materie STEM, con l’obiettivo di integrare queste tematiche nel piano triennale dell’offerta formativa. L’evento sarà la più grande “scuola senza pareti” mai realizzata in Italia.

Il 13 e 14 maggio MagicLand si trasforma nella “Scuola senza Pareti” più grande d’Italia. Con il coinvolgimento di Forze Armate, Forze dell’Ordine e partner specializzati, gli School Days 2026 propongono laboratori, simulazioni, talk e attività immersive su legalità, sicurezza, ambiente, cittadinanza attiva e orientamento, integrabili nel PTOF. MagicLand torna ad accogliere migliaia di studenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati La piazza diventa aula di legalità: l’Arma dei carabinieri incontra gli studenti di MelicuccoUna lezione speciale di legalità e cittadinanza attiva ha animato la piazza principale di Melicucco, trasformata per un giorno in uno spazio di... Tutto quello che riguarda School Days Discussioni sull' argomento School of Life; In esclusiva il docufilm School of life; Gli studenti si esibiscono durante la cerimonia del Commonwealth Day presso l'Abbazia di Westminster; New contract for school staff could be signed on 1 April. Ramadan 2026: UAE schools announce 12-day holiday and shorter school daysWeek 1 Feb 19 – Feb 22 Shortened Hours (Max 5 hrs) Ramadan begins Thursday, Feb 19. Week 2 Feb 23 – Feb 27 Shortened Hours (Max 5 hrs) End-of-Term 2 assessments usually held here. Week 3 March 2 – ... timesofindia.indiatimes.com Entrare. Alzare lo sguardo. E trovarsi immersi nel cielo, nel mare e nell’universo. Agli School Days MagicLand, gli studenti vivono esperienze immersive nel Planetario Cosmo Academy, la cupola full dome a 360° più grande d’Europa: uno spazio spettacol - facebook.com facebook