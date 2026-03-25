Elly Schlein si aspetta di arrivare a Palazzo Chigi, ma all’interno del Partito Democratico questa convinzione non è condivisa da tutti. Tra i vari esponenti politici, sembra che l’ex premier abbia maggiori possibilità di ottenere questa posizione. La questione rimane aperta e al centro di discussioni tra le diverse fazioni del partito.

La segretaria punta dritta alla presidenza del Consiglio, ma nel Pd cresce il fronte che guarda a Conte (e Bonaccini resta alla finestra) Elly Schlein ormai vede Palazzo Chigi nel suo futuro. Al Pd questa convinzione della segretaria, però, non è condivisa da tutti. Circola un sondaggio tra i parlamentari dem secondo il quale solo Giuseppe Conte potrebbe battere Giorgia Meloni. Per questa ragione un pezzo del Partito democratico vorrebbe che la leader facesse un passo indietro cedendo il posto a qualcun altro. Ma la segretaria non ci pensa proprio. Ritiene, con buon diritto dal suo punto di vista, di potersi giocare la partita lei, tanto più adesso che la presidente del Consiglio, è diventata, per dirla alla Filippo Sensi, un’ “anatra zoppa”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Schlein si vede già a Chigi, ma è Conte che avrebbe più chance

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Una raccolta di contenuti su Schlein si vede già a Chigi ma è Conte...

Temi più discussi: Schlein: nel Paese un’alternativa c’è già. Basta stravolgere la Carta; Elly Schlein: Meloni esca dal palazzo, l’alternativa al governo c’è già; Schlein fa la leader ed è già pronta a intestarsi la vittoria del No; Schlein, da urne messaggio per noi, c'è già maggioranza alternativa.

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L'abbraccio sul palco tra #Schlein, #Conte, #Fratoianni e #Bonelli durante la festa per la vittoria del No al referendum sulla giustizia x.com