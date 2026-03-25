Durante una conferenza stampa alla Stampa Estera, la segretaria del Partito Democratico ha affermato che il partito è pronto a scendere alle urne in qualsiasi momento. La stessa ha anche commentato le recenti dimissioni del governo, criticando le decisioni prese senza entrare nel merito delle motivazioni. La sua dichiarazione sottolinea la volontà del partito di essere preparato per eventuali elezioni anticipate.

«In qualunque momento saranno, noi ci faremo trovare pronti ». Con queste parole la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha risposto, durante una conferenza stampa alla Stampa Estera, alle domande sulle possibili prossime elezioni. Un messaggio che sottolinea la disponibilità del PD a un eventuale ritorno alle urne, in un contesto politico che, secondo la leader dem, mostra segnali di crescente instabilità. “Difficoltà evidenti nel governo”. Schlein ha evidenziato come all’interno dell’esecutivo emergano criticità sempre più visibili: «È chiaro che ci sono delle difficoltà nel governo, le vedete anche in queste ore». Un riferimento diretto anche alle conseguenze politiche del recente referendum, che avrebbe contribuito a incrinare gli equilibri della maggioranza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schlein: “Pronti alle elezioni in ogni momento”. E attacca il governo sulle dimissioni

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