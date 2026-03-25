Schlein | Meloni auspica dimissioni Santanchè segno di crisi politica profonda votino nostra mozione – Il video

Il 25 marzo 2026, in un incontro con la stampa estera a Palazzo Grazioli, una leader di opposizione ha annunciato di aver presentato una mozione di sfiducia contro un ministro, insieme ad altre forze di opposizione. La stessa ha commentato che si aspetta che la maggioranza voti favorevolmente dopo alcune dichiarazioni rilasciate dal capo del governo. La richiesta si inserisce in un quadro di tensioni politiche tra le forze governative e l’opposizione.

(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2026 “Abbiamo immediatamente presentato mozione di sfiducia contro Santanchè insieme alle altre opposizioni, mi aspetto che dopo parole di Giorgia Meloni la maggioranza la voti” così Elly Schlein in un incontro con la stampa estera a Palazzo Grazioli a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Schlein a Meloni: dimissioni Santanchè Dimissioni del Comitato di sorveglianza di Abc: “Profonda crisi politica e amministrativa”Arriva anche dall’opposizione e in particolare dal movimento Latina Bene Comune la reazione alle dimissioni, in blocco, del Comitato di Sorveglianza... Schlein: Meloni auspica dimissioni Santanchè, segno di crisi politica profonda votino nostra mozione Contenuti e approfondimenti su Schlein Meloni auspica dimissioni... Temi più discussi: Daniela Santanchè, chi è la ministra del Turismo a rischio dimissioni; Giustizia, Delmastro e Bartolozzi si dimettono. Meloni: auspico anche le dimissioni di Santanchè; Giustizia, si dimettono Delmastro e Bartolozzi. Meloni: Santanchè faccia la stessa scelta; E’ il giorno della fiera: caccia alle occasioni tra i banchi in centro. Schlein: Meloni auspica dimissioni Santanchè, segno di crisi politica profonda votino nostra mozioneAbbiamo immediatamente presentato mozione di sfiducia contro Santanchè insieme alle altre opposizioni, mi aspetto che dopo parole di Giorgia Meloni la maggioranza la voti così Elly Schlein in un inc ... ilgiornale.it Schlein: «Meloni auspica dimissioni Santanchè, votino nostra mozione»Abbiamo immediatamente presentato mozione di sfiducia contro Santanchè insieme alle altre opposizioni, mi aspetto che dopo parole di Giorgia Meloni la maggioranza la voti così Elly Schlein in un inc ... msn.com Elly #Schlein, nel corso di una conferenza stampa alla Stampa Estera, ha affermato che gli ideali su cui si fonderà il campo largo alle prossime elezioni sono già condivisi: “Dalla sanità alla battaglia per il lavoro e i diritti” #news #skytg24 - facebook.com facebook #dimartedi Elly Schlein attacca Meloni: "Non pensi di cavarsela con facili capri espiatori, la sconfitta è tutta sua". x.com