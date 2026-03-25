Schlein di lotta Conte di governo | il referendum dà un volto al campo largo

Il referendum sulla giustizia si conclude con una vittoria per il fronte che si opponeva alla proposta di modifica delle norme, segnando il primo risultato positivo per il cosiddetto campo largo. La vittoria arriva a due giorni dalla nascita ufficiale di questa alleanza politica, che ora si presenta con un volto definito. La campagna referendaria ha coinvolto diverse forze politiche e ha portato a una mobilitazione diffusa tra gli elettori.

Roma, 25 marzo 2026 – Il No al referendum sulla giustizia è la prima vittoria del campo largo, che fino a due giorni fa, in realtà, nemmeno esisteva. Ora invece è nato quasi di soppiatto, senza che nessuno lo vedesse davvero arrivare. A certificarlo è l’abbraccio in piazza Barberini dopo il voto: è la prima volta che questo fronte si mostra così, pubblicamente, come un blocco politico riconoscibile. E in effetti neppure i sondaggisti più autorevoli erano riusciti a prevedere un’affluenza così alta. In termini assoluti non è un dato clamoroso, ma se rapportato alle ultime tornate elettorali è un risultato tutt’altro che trascurabile. Una parte di quei voti arriva da elettori che alle politiche del 2022 e alle europee del 2024 avevano deciso di restare a casa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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