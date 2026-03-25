Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto lungo la strada tra il bivio Coseat e il ponte della Delizia, sul ponte del Tagliamento, nel territorio di Codroipo. L’incidente ha coinvolto due veicoli in un forte impatto frontale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Violento incidente nel tratto tra il bivio Coseat e il ponte della Delizia, nel territorio del comune di Codroipo: due le persone soccorse È stato un frontale violento quello avvenuto lungo il tratto di strada tra il bivio Coseat e il ponte della Delizia, sul ponte del Tagliamento, nel territorio comunale di Codroipo. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due automobili si sono scontrate frontalmente. Entrambe le vetture hanno riportato gravi danni. Due le persone rimaste ferite nell’impatto. Entrambe sono state estratte dai veicoli e affidate alle cure dei sanitari intervenuti sul posto. Una di loro avrebbe riportato un trauma toracico. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Schianto frontale sul ponte: due feriti

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