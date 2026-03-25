Schianto a Cesena Glauco Igor Prati muore a 20 anni in moto | tragedia in via Calcinaro

A Cesena, lungo via Calcinaro, un giovane di 20 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina. Un violento schianto tra moto e altro veicolo ha causato la morte del ragazzo, che si trovava alla guida al momento dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Una mattina come tante che si trasforma in dramma. A Cesena, lungo via Calcinaro, un ragazzo di appena 20 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale. Una morte che scuote un’intera comunità. Chi era la vittima: il dolore della comunità. Si chiamava Glauco Igor Prati, era originario della zona ed era conosciuto nella frazione di Capannaguzzo. Figlio del titolare di un forno-pasticceria molto noto, era un ragazzo ben voluto da tutti. Studiava all’università dopo aver frequentato l’istituto tecnico per geometri “Leonardo da Vinci” di Cesena. Una vita appena iniziata, spezzata in pochi istanti. Come è avvenuto l’incidente in via Calcinaro?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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