Scatta il bonus treni per febbraio | sono un disastro i ritardi per i pendolari del Valdarno con l' indice di affidabilità al 97,43%

Da oggi è attivo il bonus treni per il mese di febbraio, mentre i pendolari della zona del Valdarno hanno affrontato numerosi ritardi, portando l’indice di affidabilità al 97,43%. La percentuale indica che, su circa 100 corse, circa due sono state soggette a ritardo. La situazione si manifesta come un problema ricorrente per chi utilizza quotidianamente il servizio ferroviario in questa area.

Arezzo, 25 marzo 2026 – Scatta il bonus treni p er febbraio: sono un disastro i ritardi per i pendolari del Valdarno, con l'indice di affidabilità al 97,43%. Il Comitato sollecita la Regione per la modifica del meccanismo della puntualità dei treni e degli indennizzi ai pendolari. “Se scatta il bonus rimborsi per i pendolari della linea aretina, è la conferma ufficiale che nel mese di febbraio i ritardi sono stati un vero disastro per il Valdarno!”. E' il commento del portavoce del comitato pendolari Valdarno Direttissima, Maurizio Da Re, dopo la scoperta, per caso, del bonus di rimborso per i pendolari abbonati, con la nuova tabella mensile... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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