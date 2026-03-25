Scandicci-Milano oggi A1 volley femminile 2026 | orario gara-3 tv programma streaming

Oggi mercoledì 25 marzo alle 20.30 si disputa la terza partita delle semifinali scudetto tra le squadre di Scandicci e Milano nel campionato di volley femminile 2026. La gara si svolge sulla A1 e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La sfida si tiene sul campo di una delle due squadre, con la terza sfida che decide l'accesso alla finale.

Oggi mercoledì 25 marzo (ore 20.30) si gioca Scandicci-Milano, gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile: la compagine meneghina conduce la serie per 2-0 e può chiudere i conti in trasferta, conquistando così la qualificazione all’atto conclusivo per il tricolore da disputare contro Conegliano; le toscane punteranno a imporsi di fronte al proprio pubblico per prolungare il testa a testa e tornare a giocare all’Allianz Cloud. Si preannuncia grande spettacolo al Pala Big Mat di Firenze, dove Milano ha dettato legge in gara-1 con un secco 3-0. La gara-2 andata in scena domenica pomeriggio nel capoluogo lombardo è stata invece molto combattuta, con una grande rimonta della Numia dallo 0-2 che ha dato un importante indirizzo alla serie. 🔗 Leggi su Oasport.it

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