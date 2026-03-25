Scandalo e verità sul palco Pattavina accende il teatro Pirandello con Il piacere dell’onestà

Sul palco del teatro Pirandello, il classico di Luigi Pirandello “Il piacere dell’onestà” torna in scena. Lo spettacolo vede tra gli interpreti uno dei protagonisti più noti della scena siciliana. L’evento ha suscitato grande attenzione tra il pubblico e i giornalisti presenti, che hanno assistito a una rappresentazione che ha acceso il dibattito sulla verità e lo scandalo nel teatro locale.

Due serate con il capolavoro del drammaturgo del Caos: in scena una storia che smaschera ipocrisie e mette a confronto morale e convenzioni sociali Un grande classico della letteratura pirandelliana torna sul palco del teatro agrigentino che porta il nome del drammaturgo premio Nobel con uno degli interpreti più autorevoli della scena siciliana. Sabato 18 aprile alle 21 e domenica 19 aprile alle 17,30 andrà in scena “Il piacere dell’onestà”, tra le opere più rappresentative di Luigi Pirandello, con Pippo Pattavina protagonista. Al centro della vicenda c’è Angelo Baldovino, interpretato da Pattavina, figura disillusa e marginale che, attraverso un rigore morale inflessibile, finisce per mettere in crisi le convenzioni della società borghese. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Scandalo e verità sul palco, Pattavina accende il teatro Pirandello con “Il piacere dell’onestà” Articoli correlati Leggi anche: "Il piacere dell’onestà” al Golden: sul palco Pippo Pattavina Pippo Pattavina al Golden di Palermo, mattatore della scena con “Il piacere dell’onestà”Pippo Pattavina porta sul palcoscenico del Golden di Palermo, dal 17 al 19 febbraio 2026, una rilettura intensa e contemporanea de “Il piacere... Tutti gli aggiornamenti su Scandalo e verità sul palco Pattavina... Temi più discussi: La Slovenia al voto nel mezzo di uno scandalo per presunto spionaggio contro il governo; Il Papa: La morte e il dolore causati dalla guerra sono uno scandalo davanti a Dio; Nel tepore del ballo, il trailer del film di Pupi Avati con Ghini; Il momento della verità sulla scommessa autoritaria del governo Meloni. La Volta Buona, pagelle del 19 marzo: Milly Carlucci arruola Caterina a Canzonissima (9), Tradimenti, borse e scandali (5)A La Volta Buona si parla di famiglie non convenzionali, amori complicati e sorprese inaspettate: le nostre pagelle ... dilei.it Raoul Bova pronto a lasciare Don Matteo? La verità dopo scandalo audio privati/ Non ho ucciso nessunoRaoul Bova pronto a lasciare Don Matteo? La verità dopo scandalo audio privati: Ho sbagliato ma non ho ucciso nessuno Raoul Bova pronto a lasciare Don Matteo? La verità su Don Massimo dopo le ultime ... ilsussidiario.net nell'intervista di poco fa su Rainews abbiamo parlato del 40ennale dello scandalo "Iran-Contra", dei paesi del Golfo persico e del perché Trump si è accorto di aver perso il controllo della guerra in #Iran. x.com Delmastro e Bartolozzi hanno finalmente rassegnato le dimissioni. Sempre troppo tardi comunque. Per mesi hanno continuato a gettare fango sulle Istituzioni della Repubblica rimanendo al loro posto, scandalo dopo scandalo. Ci sono voluti 15 milioni di pers - facebook.com facebook