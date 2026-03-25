Scandalo a The Bachelorette | il video choc di Taylor Frankie Paul cambia tutto | lo show è cancellato a 3 giorni dal debutto

A tre giorni dal debutto della nuova stagione di The Bachelorette, un video di Taylor Frankie Paul è stato diffuso online, provocando l’interruzione della programmazione. La produzione, che aveva lavorato per mesi alla messa in onda, ha deciso di cancellare lo show in seguito alla diffusione del materiale. La decisione è stata comunicata ufficialmente poco dopo la circolazione del video.

A pochi giorni dalla messa in onda della nuova stagione di The Bachelorette, un video scioccante ha cambiato tutto, mandando in aria i preparativi della produzione che andavano avanti da mesi. Protagonista è la TikToker Taylor Frankie Paul, scelta come volto principale per rilanciare il format. Le immagini, risalenti al 2023, mostrerebbero un’aggressione nei confronti dell’ex compagno Dakota Mortensen, con la presenza della figlia della coppia. Ed ovviamente la reazione è stata immediata: lo show è stato cancellato a soli tre giorni dal debutto, imponendosi di fatto come una decisione senza precedenti nella storia del franchise. Il Fatto... 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Scandalo a The Bachelorette: il video choc di Taylor Frankie Paul cambia tutto: lo show è cancellato a 3 giorni dal debutto Articoli correlati Scandalo a “The Bachelorette”: spunta un video choc di Taylor Frankie Paul che picchia il fidanzato, la ABC costretta a cancellare la stagione a tre giorni dal viaDoveva essere la stagione del rilancio, la mossa a sorpresa per risollevare gli ascolti di un format in forte affanno. Crans-Montana, testimonianza-choc: "Jessica ha ripreso tutto e poi ha cancellato i video"Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, il locale andato a fuoco a Crans-Montana uccidendo 40 persone la notte di Capodanno, avrebbe filmato... Altri aggiornamenti su The Bachelorette Temi più discussi: Scandalo a The Bachelorette: spunta un video choc di Taylor Frankie Paul che picchia il fidanzato, la ABC costretta a cancellare la stagione a tre giorni dal via; Victoria di Svezia completa l'addestramento da Ufficiale: le prove sulla neve tra carri armati e armi - Video; Scandalo a The Bachelorette | spunta un video choc di Taylor Frankie Paul che picchia il fidanzato la ABC costretta a cancellare la stagione a tre giorni dal via; Scandalo a The Bachelorette: il video choc di Taylor Frankie Paul cambia tutto: lo show è cancellato a 3 giorni dal debutto. Scandalo a The Bachelorette: spunta un video choc di Taylor Frankie Paul che picchia il fidanzato, la ABC costretta a cancellare la stagione a tre giorni dal viaL'influencer di 'Mormon Wives' filmata mentre aggredisce l'ex fidanzato: la ABC costretta a cancellare il reality show ... ilfattoquotidiano.it Taylor Frankie Paul’s ‘The Bachelorette’ Season Canceled at ABC Amid Domestic Violence ScandalTaylor Frankie Paul’s upcoming season of The Bachelorette has been pulled from ABC amid a scandal involving domestic violence allegations against the new lead. yahoo.com Stop scrolling and send this to the maid of honor. Your #bachelorette in Milan should look exactly like this #Milan #Limousine #LuxuryLimousine #bacheloretteparty facebook