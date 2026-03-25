Saverio Ferrara, scrittore e imprenditore, ha rilasciato un’intervista in cui ha affermato che il sapere rappresenta potere, ma può diventare pericoloso se utilizzato da persone sbagliate. Ferrara ha spiegato di scrivere principalmente per motivi personali, tra fede, visioni e una ricerca di significato. La sua attività letteraria nasce dall’esigenza di condividere le proprie riflessioni e esperienze.

Saverio Ferrara è un uomo diviso, o forse semplicemente completo. Di giorno è imprenditore, radicato nella concretezza, nei numeri, nelle decisioni da prendere. Di notte, invece, si trasforma in scrittore, lasciandosi attraversare da pensieri, immagini e intuizioni che lui stesso fatica a spiegare fino in fondo. La sua scrittura non nasce da un’ambizione editoriale né dal desiderio di successo, ma da un’esigenza più profonda: dare forma a qualcosa che sente arrivargli addosso, quasi come se non fosse lui a guidare davvero la penna. In questo spazio si inserisce La conoscenza proibita (Graus Edizioni), un romanzo che intreccia scienza, spiritualità e introspezione, e che riflette in modo diretto il suo modo di vedere il mondo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Saverio Ferrara, intervista allo scrittore: “Il sapere è potere, ma nelle mani sbagliate può essere nefasto”

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