Durante un’intervista trasmessa dalla Nbc, Savannah Guthrie ha espresso preoccupazione per la madre 84enne, scomparsa dal 1° febbraio. La giornalista, visibilmente emozionata, ha chiesto pubblicamente che qualcuno fornisca notizie sulla donna. La sua richiesta è stata accompagnata da lacrime e dall’appello affinché venga fatta chiarezza sulla situazione.

Savannah Guthrie torna in televisione con un’intervista alla Nbc, nella quale, in lacrime, ha chiesto che “qualcuno faccia la cosa giusta” e fornisca informazioni sulla madre 84enne, scomparsa dal 1 febbraio. La giornalista ha raccontato di svegliarsi ogni notte chiedendosi quale terrore possa aver vissuto sua madre. Il programma ‘ Today ‘, del quale Guthrie era conduttrice prima della scomparsa della madre, ha trasmesso oggi una parte dell’intervista realizzata da Hoda Kotb, annunciando che ne trasmetterà ulteriori frammenti giovedì e venerdì. Si tratta della prima intervista rilasciata dalla Guthrie da quando sua madre è scomparsa. Gli investigatori ritengono che l’anziana donna, Nancy Guthrie, sia stata rapita o comunque portata via contro la sua volontà. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Savannah Guthrie intervistata da Nbc: “Qualcuno dia notizie di mia madre”

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