La ministra del Turismo ha annunciato le sue dimissioni. La decisione arriva dopo le richieste della presidente del Consiglio e le opposizioni, che avevano già preparato una mozione di sfiducia. La ministra, precedentemente sposata con una persona di nome Daniel Garnero, aveva ricoperto il suo incarico fino a oggi. La situazione ha portato a un cambiamento nella leadership del ministero.

Daniela Garnero, già coniugata Santanchè, ai è dimessa dalla carica di ministra del Turismo. Aveva auspicato ieri le sue dimissioni la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e le opposizioni avevano pronta una mozione di sfiducia. I problemi giudiziari hanno giocato un ruolo fondamentale per la ormai ex ministra la cui situazione aveva provocato imbarazzo rispetto alla conduzione del governo, tanto che ieri la presidente del Consiglio ha chiesto le dimissioni. Presidente che avrebbe dovuto muoversi prima e non all’indomani del referendum perso. L'articolo Santanchè si è dimessa Fino ad oggi ministra del Turismo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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