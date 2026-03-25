Santanché si dimette sì o no? La diretta di una giornata convulsa

Roma, 25 marzo 2026 – La giornata si è aperta con una dichiarazione pubblica di un membro del governo che ha chiesto le dimissioni di un ministro, suscitando molte reazioni. La ministra interessata ha annunciato di voler valutare la situazione e di non aver ancora preso una decisione definitiva. La richiesta ha generato un dibattito tra i sostenitori e i critici, mentre la premier non ha ancora commentato ufficialmente.

Roma, 25 marzo 2026 – All'indomani della richiesta pubblica di dimissioni da parte della premier Giorgia Meloni, la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è r egolarmente al lavoro nella sede del ministero a villa Ada dove è arrivata questa mattina poco dopo le 10 senza rispondere alle domande dei giornalisti che l'attendevano. "Seguirà le indicazioni della presidente del Consiglio", ha assicurato il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan parlando in Aula. "Tutte e tre le questioni – ha aggiunto tra le proteste delle opposizioni – Delmastro, Bartolozzi, Santanchè, sono estranee all'attività del governo, sono situazioni personali che non hanno nulla a che fare con la vita del governo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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