La ministra del Turismo ha annunciato le sue dimissioni a seguito di una richiesta esplicita della presidente del Consiglio. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno dell’esecutivo e viene comunicata ufficialmente dopo l’intervento della premier. La notizia si aggiunge alle ultime novità riguardanti la composizione del governo e i vari passaggi istituzionali.

Daniela Santanchè ha rassegnato le dimissioni da ministra del Turismo dopo la richiesta pubblica della premier Giorgia Meloni, aprendo un nuovo passaggio politico nel governo.. Le dimissioni ufficiali della ministra del Turismo. La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha rassegnato oggi le dimissioni dal proprio incarico, dopo la richiesta esplicita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nelle ore precedenti aveva invitato pubblicamente la ministra a compiere un passo indietro per ragioni di sensibilità istituzionale. La decisione è arrivata nel pomeriggio del 25 marzo, al termine di una giornata nella quale Santanchè aveva inizialmente mantenuto gli impegni istituzionali previsti al ministero senza rilasciare dichiarazioni ufficiali ai cronisti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Santanchè si dimette: lascia il Turismo dopo la richiesta di Meloni

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