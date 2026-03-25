Santanchè si dimette | abituata a pagare i miei conti mio certificato penale immacolato

Un membro del Parlamento ha annunciato le sue dimissioni, dichiarando di aver sempre pagato i propri debiti personali. Nella sua comunicazione ha precisato che il suo certificato penale è attualmente immacolato. La decisione arriva dopo un periodo di attenzione mediatica su questioni legali legate alla sua carriera politica. La persona ha sottolineato il suo impegno nel mantenere un record pulito nel settore giudiziario.

Daniela Santanchè si è dimessa da ministra del Turismo. «Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione», scrive Daniela Santanchè nella lettera inviata alla premier Meloni in cui tra l’altro dice: «Mi premeva e mi preme sottolineare che ad oggi il mio certificato penale è immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi è nemmeno un semplice rinvio a giudizio». Dopo aver ufficializzato le dimissioni, Santanchè non tornerà stasera, a quanto si apprende, nella sede del ministero del Turismo dove è rimasta fino alle 15. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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