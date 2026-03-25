La sfiducia nei confronti della ministra del Turismo è stata calendarizzata in Parlamento, creando una possibile crisi politica. La ministra ha resistito alle contestazioni e la situazione potrebbe portare a una votazione nei prossimi giorni. La premier ha espresso la volontà di evitare il voto in aula, ma la sfida tra le parti si sta definendo in sede parlamentare.

Il rischio è che la resa dei conti si consumi in Parlamento. Un rischio non di poco conto per Giorgia Meloni, che vorrebbe evitare di arrivare al voto della mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Che, per ora, ignora la richiesta della presidente del Consiglio e tira dritto. La mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni, intanto, è stata calendarizzata dalla capigruppo di Montecitorio. La discussione generale inizierà lunedì 30 marzo e il voto sulla sfiducia a Santanchè è atteso per mercoledì. Sempre che la ministra non decida di fare un passo indietro prima ed evitare la resa dei conti in Aula. Le teste di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi non bastano quindi a Meloni, che vuole chiudere questa fase per rilanciare l’azione del governo in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Santanchè resiste e la sfida con Meloni rischia di finire in Parlamento: calendarizzata la sfiducia

Articoli correlati

Santanchè sotto assedio, resiste e sfida Meloni: “Il mio caso è diverso”. M5S presenta mozione di sfiduciaDaniela Santanchè è entrata nella fase più delicata della sua permanenza al governo, stretta tra la richiesta di dimissioni arrivata direttamente da...

Leggi anche: Santanchè, mozione sfiducia calendarizzata lunedì. Bignami in Aula: "Nessuna lezione da chi si inchina alle mafie"

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Santanchè resiste

Temi più discussi: Via Delmastro e Bartolozzi. Meloni, ora si dimetta anche Santanchè. Lei resiste; Daniela Santanchè non si dimette e resiste, per ora: due possibili soluzioni alla crisi con Giorgia Meloni; Santanchè, mediazione di La Russa, la ministra però resiste. Meloni: sfiducia in Aula; Veltroni: Dimissioni Santanché? Se una premier non riesce a far dimettere un ministro è un'anatra zoppa.

Dimissioni Daniela Santanchè, dopo auspicio di Meloni cresce il pressing. Ma lei (per ora) resisteSono passati 13 mesi da quando la ministra del Turismo Daniela Santanchè arringò il Parlamento con una borsa di Hermès in bella mostra, usando il riferimento agli accessori firmati come simbolo di una ... msn.com

Braccio di ferro Meloni-Santanchè, la ministra resiste: «Non mi dimetto». E arriva la mozione di sfiduciaScossone nel Governo dopo la sconfitta al referendum, nota senza precedenti della premier: «Il ministro del Turismo si dimetta». Ma lei resiste: «Non lascio, mi presenterò al prossimo Cdm» ... unionesarda.it

Santanchè e l’ultimatum di Meloni ignorato: la resistenza della ministra manda in tilt Palazzo Chigi di @andtundo x.com

#TG2000 - Il terremoto nel governo dopo la vittoria del “no” al referendum. Si dimettono Delmastro e Bartolozzi. La premier Meloni chiede un passo indietro anche al Ministro del Turismo, Daniela Santanchè che, per ora, resiste. #25marzo #governo #Meloni # - facebook.com facebook