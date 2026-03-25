Nella serata di oggi, la ministra ha annunciato le sue dimissioni, scegliendo un orario in cui i giornali e le televisioni sono meno attivi. La decisione segue periodi di tensione e discussioni pubbliche legate al suo ruolo. La notizia viene comunicata ufficialmente attraverso canali istituzionali, senza ulteriori commenti o dichiarazioni aggiuntive.

“Sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri”. La resistenza, la trattativa, le telefonate. E Giorgia Meloni che friggeva Alla fine si è dimessa. Lo ha fatto in serata, quando i palazzi si svuotano e le notizie cadono nel momento giusto per non fare troppo rumore. Lo ha fatto dopo una trattativa – perché anche le dimissioni, in Italia, si negoziano – e dopo aver tenuto il governo in stallo per ore, in un conflitto tra “orgoglio” e “pregiudizio”, in quello che probabilmente resterà come uno degli episodi più intricati della storia recente di Fratelli d’Italia: una ministra che resiste, che non obbedisce, che costringe il presidente del Consiglio ad “auspicare” pubblicamente quello che avrebbe dovuto ottenere con una telefonata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Santanchè, orgoglio e pregiudizio. Le dimissioni della ministra

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