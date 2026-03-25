Santanchè nel mirino | arriva in ministero ma resta in silenzio totale

Una ministra del Turismo è entrata in ministero senza rilasciare dichiarazioni pubbliche, a seguito di una richiesta di dimissioni avanzata dalla premier. La presenza della ministra nel palazzo è rimasta silenziosa, senza commenti o interventi, mentre la situazione politica intorno alla sua posizione resta in evoluzione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata durante le ore successive al suo ingresso.

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