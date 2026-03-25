Santanchè lunedì la mozione di sfiducia alla Camera Ciriani | Non penso che sarà necessa

Lunedì 30 marzo la Camera discuterà una mozione di sfiducia contro la ministra del Turismo, presentata dall'intera opposizione. La proposta sarà esaminata in aula durante una sessione dedicata alla discussione generale. Un rappresentante dell'opposizione ha dichiarato che non ritiene necessarie ulteriori procedure prima dell'apertura del dibattito. La mozione riguarda le azioni e le decisioni della ministra in carica.

AGI - Approderà lunedì prossimo, 30 marzo, nell'Aula della Camera per la discussione generale la mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè presentata da tutte le opposizioni. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Dopo la discussione generale, che si svolgerà nell'Aula della Camera lunedì, il seguito dell'esame della mozione di sfiducia presentata da tutte le opposizioni nei confronti della ministra Santanchè, le cui dimissioni sono state auspicate ieri dalla premier Meloni in una nota, riprenderà dopo il decreto Bollette, quindi presumibilmente il voto potrebbe svolgersi nella giornata di mercoledì 1 aprile. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Santanchè, lunedì la mozione di sfiducia alla Camera. Ciriani: "Non penso che sarà necessa... Articoli correlati Santanchè, lunedì la mozione di sfiducia alla Camera. Ciriani: "Non penso che sarà necessaria"AGI - Approderà lunedì prossimo, 30 marzo, nell'Aula della Camera per la discussione generale la mozione di sfiducia nei confronti della ministra del... Conte e Schlein, mozione di sfiducia su Santanché: lunedì alla Camera ‘Dopo la sconfitta arrivano i primi addii ma l’opposizione rilancia con una mozione di sfiducia su Santanché. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Santanchè lunedì la mozione di sfiducia... Temi più discussi: L’opposizione incalza Meloni: Con Santanchè ha aspettato troppo, subito una mozione di sfiducia; Caso Santanché: mozione di sfiducia delle opposizioni; Daniela Santanchè, chi è la ministra del Turismo a rischio dimissioni; La mozione di sfiducia su Daniela Santanchè da lunedì nell'Aula della Camera. Santanchè verso le dimissioni, lunedì la mozione di sfiducia in ParlamentoLa mozione di sfiducia contro Daniela Santanchè approda in Parlamento, con dibattiti accesi tra opposizione, governo e maggioranza. blitzquotidiano.it Caso Santanchè, mozione di sfiducia di tutte le opposizioni. Nordio in Aula: Dimissioni? No, ho la fiducia di MeloniLe opposizioni hanno annunciato di aver presentato una mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè ... ilfattoquotidiano.it Matteo Salvini tira dritto e non risponde alle domande dei giornalisti sulle possibili dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè - facebook.com facebook Santanchè, mozione di sfiducia alla Camera da lunedì #santanchè x.com