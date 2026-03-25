Alle 15.05, Daniela Santanché ha lasciato il ruolo di ministra del Turismo, dopo aver partecipato a incontri e riunioni durante la mattinata nonostante la richiesta di dimissioni arrivata dalla premier. La decisione di dimettersi si verifica in un momento di tensione politica, con un precedente che riguarda un altro esponente del governo coinvolto in un procedimento giudiziario.

Daniela Santanchè ha lasciato alle 15.05 il ministero del Turismo, dove da stamattina è al lavoro tra riunioni e appuntamenti programmati nonostante la richiesta delle sue dimissioni da parte della premier Giorgia Meloni. La ministra si è infilata in macchina senza rilasciare dichiarazioni. Non si sa dove sia diretta ma fonti del suo staff dicono che, a breve, farà rientro al Ministero. Intanto una mozione di sfiducia nei confronti della ministra è prevista in aula alla Camera lunedì, quando si svolgerà la discussione generale. All'indomani del referendum sulla Giustizia, il governo continua dunque a fare i conti con la vittoria del No. Ieri si sono dimessi il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e la capo di gabinetto Giusi Bartolozzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Santanché lascia il ministero: nessun commento. Il precedente del caso Mancuso

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