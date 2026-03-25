La ministra del Turismo ha annunciato le proprie dimissioni, dopo aver ricevuto pressioni da parte della presidente del consiglio. Nella lettera inviata, ha scritto di aver pagato i conti di altri e di non voler essere considerata un capro espiatorio. La decisione arriva in un momento di tensioni politiche e di discussioni interne al governo.

Alla fine ha ceduto: dopo aver confermato la sua agenda di mercoledì 25 marzo per dar prova di non voler lasciare la poltrona da ministra, Daniela Santanchè si è dimessa dall'incarico di titolare del Turismo. Dopo la vittoria del no al referendum sulla Giustizia, la premier Giorgia Meloni ha voluto fare «piazza pulita»: e così sono arrivate le dimissioni di Giusi Bartolozzi - capa di gabinetto del ministero della Giustizia - e del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Con una nota, Palazzo Chigi asupicava, martedì sera, «che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Santanchè lascia dopo il pressing di Meloni: «Cara Giorgia, pago conti di altri. Non vorrei essere un capro espiatorio» | La sua lettera

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