Nelle ultime ore, la posizione di una parlamentare del partito di governo si è fatta più fragile e si è caratterizzata da toni più conflittuali. La stessa ha risposto a una collega, chiedendo cosa fare in una situazione politica complessa. La discussione riguarda le dinamiche interne al partito e i rapporti tra i membri, con confronti che si sono intensificati nelle ultime ore.

La posizione di Daniela Santanchè si è fatta nelle ultime ore più fragile e, al tempo stesso, più conflittuale. La ministra del Turismo si trova stretta tra la richiesta di dimissioni arrivata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e un clima interno a Fratelli d’Italia che, secondo quanto filtra, non le garantirebbe più una copertura politica piena. Il passaggio viene letto come un punto di svolta nel rapporto tra la ministra e il vertice del governo. Il contesto è quello di una fase delicata per la maggioranza, segnata anche dalle conseguenze politiche del referendum. In questo quadro, la premier avrebbe scelto di accelerare sulla gestione del caso Santanchè per evitare che la vicenda si trasformi in un fronte permanente di tensione, dentro e fuori dal Parlamento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Santanchè, la risposta a Giorgia: “Cosa faccio”

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