La mozione di sfiducia contro un membro del governo sarà discussa in Aula alla Camera a partire da lunedì 30 marzo 2026. La proposta è stata presentata dalle opposizioni e sarà oggetto di dibattito pubblico nell’assemblea parlamentare nel corso della stessa settimana. La decisione di portare avanti questa mozione segna un passaggio importante nel calendario politico.

La mozione di sfiducia delle opposizioni a Daniela Santanché approderà in Aula alla Camera lunedì 30 marzo 2026 per la discussione generale. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Intanto da Fratelli d’Italia sono molte le voci che si uniscono a quella della premier Meloni, che ha chiesto le dimissioni della ministra del Turismo. Donzelli: «Un ministro segue le indicazioni del premier». «Un ministro segue le indicazioni del presidente del Consiglio», ha detto il responsabile organizzativo di Fdi Giovanni Donzelli, convinto che Santanché farà un passo indietro. «Meloni è concentrata a governare e dare le risposte agli italiani, senza alcun tipo di rallentamenti», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Santanché, la mozione di sfiducia in Aula da lunedì

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