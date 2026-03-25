Dopo il referendum sulla giustizia, la premier ha affermato che Daniela Santanchè ha preso la stessa decisione di altri membri del governo. La dichiarazione è arrivata poco dopo la consultazione popolare, che ha portato a un rafforzamento delle tensioni interne alla maggioranza. La leader di governo ha annunciato di voler accelerare la riorganizzazione dell’esecutivo in risposta ai risultati del voto.

Roma – « Santanch è faccia la stessa scelta». Con queste parole, la premier Giorgia Meloni ha di fatto «scaricato» Daniela Santanchè, all’indomani dell’esito del referendum sulla giustizia. La giornata di ieri ha segnato il punto di rottura definitivo di un rapporto teso da tempo: la Presidente del Consiglio ha chiesto ufficialmente a Daniela Santanchè di rassegnare le proprie dimissioni da ministra del Turismo, in un momento di estrema fragilità per l’esecutivo, travolto da un effetto domino che ha colpito simultaneamente i vertici di via Arenula e i gangli vitali della maggioranza. CONFERENZA STAMPA PRESIDENTE FRATELLI D'ITALIA MELONI La richiesta di passo indietro per la ministra non è l’unico scossone di una giornata convulsa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Santanchè (in trincea) scaricata da Meloni, l’effetto domino del referendum: la premier accelera la ristrutturazione del governo

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