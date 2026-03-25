Il parlamentare ha commentato le dimissioni di una collega, definendo la situazione come un teatrino indegno che ha trattenuto la maggioranza per un giorno intero. La dichiarazione è stata rilasciata in seguito all'annuncio delle dimissioni, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle parti coinvolte. La discussione si inserisce nel contesto delle tensioni politiche recenti.

“Con queste dimissioni si chiude un indegno teatrino che ha tenuto in ostaggio la maggioranza per 24 ore. La dimostrazione che il governo e la maggioranza sono in piena crisi politica dopo la batosta del referendum”. Sono le parole del leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlando con i giornalisti in Piazza Montecitorio subito dopo l’arrivo della notizia delle dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Santanchè, Fratoianni: “Si chiude un teatrino indegno”

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