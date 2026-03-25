Il leader del Movimento 5 Stelle ha commentato le recenti dimissioni della ministra del Turismo, criticando la tempistica e attribuendo la responsabilità alla presidente del Consiglio. Le dichiarazioni sono arrivate in un intervento pubblico, nel quale ha espresso la propria opinione sulla gestione politica dell’evento. La vicenda ha suscitato reazioni tra gli altri esponenti politici e ha acceso un nuovo confronto tra le forze di maggioranza.

Nuovo affondo politico del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che interviene sulle dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè puntando direttamente il dito contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Parlando con i cronisti davanti a Montecitorio, Conte ha definito la premier “ debole, debolissima ”, sostenendo che le dimissioni della ministra siano arrivate con forte ritardo rispetto alle responsabilità politiche emerse. Le accuse del leader M5S. Secondo Conte, la vicenda rappresenta un fallimento nella gestione politica da parte dell’esecutivo. “ Ci sono voluti tre anni e 15 milioni di cittadini che hanno votato no al referendum per far dimettere una ministra responsabile di una truffa Covid ai danni dello Stato”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Santanchè, Conte attacca Meloni: “Dimissioni arrivate in ritardo”

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Che delusione, Daniela Garnero detta Santanchè. Quando Meloni ti ha chiesto (con tre anni di ritardo) di avere “sensibilità istituzionale”, la tua risposta ieri sera è stata strepitosa: “Io non ho sensibilità”. Un autoritratto mascherato da battuta. Ti sei imbullonata a - facebook.com facebook

La citazione "Obbedisco", da Giuseppe Garibaldi a Daniela Santanchè #ANSA x.com