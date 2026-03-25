Sansepolcro si presenta con un giocatore in meno durante il recupero della 27esima giornata del campionato di Serie D, disputato allo stadio Carraia di Piano di Coreglia, sede del Ghiviborgo. La partita si svolge senza ulteriori variazioni rispetto alle condizioni iniziali e si conclude con i dettagli di un risultato che coinvolge entrambe le squadre.

Sansepolcro con un’altra pedina in meno nell’odierno recupero della 27esima giornata del campionato di Serie D allo stadio Carraia di Piano di Coreglia, sede di gioco del Ghiviborgo. Agli infortunati Brizzi e Bocci si è infatti aggiunto Massai con una giornata di squalifica. I bianconeri debbono comunque abbandonare qualsiasi tatticismo e provare a trovare quel colpaccio esterno (sarebbe il primo quest’anno) che potrebbe riaccendere un lumicino di speranza. Il Ghiviborgo, bastia nera del Sansepolcro (quattro sconfitte e un pareggio nei cinque precedenti), si ritrova tuttavia in una posizione di classifica tutt’altro che sicura dopo il ko di Cannara: appena tre punti sopra la zona play-out e quindi anche per i padroni di casa la gara assume il sapore di un vero e proprio scontro diretto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sansepolcro all’ultimo treno per la salvezza

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